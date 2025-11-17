Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιθυμεί να ενημερώσει ότι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε, μέσω του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου, ενός σημαντικού διεθνούς νομικού κειμένου που αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας των δικηγόρων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η υπογραφή της Σύμβασης αποτελεί ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του Κράτους Δικαίου, αφού θεσπίζει ένα πλαίσιο εγγυήσεων που διασφαλίζει ότι οι δικηγόροι μπορούν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους απερίσπαστοι, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Με την υπογραφή της Σύμβασης, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή της στην προάσπιση του Κράτους Δικαίου και την ενίσχυση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των δικηγόρων στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους.

Η Κύπρος καθίσταται πλέον το 23ο κράτος που υπέγραψε τη Σύμβαση. Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή της Σύμβασης είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε εκδήλωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.