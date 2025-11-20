Η αρνητική ψήφος της Βουλής για το ν/σ για τις λαμπρατζιές δεν άφησε απλώς μια σοβαρή εκκρεμότητα χωρίς απάντηση, αλλά ουσιαστικά άφησε σε εκκρεμότητα και ανεπίλυτο ένα χρονίζον θέμα που θα υπηρετούσε το κοινό συμφέρον, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Αναφέρεται ότι η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανέδειξε με απόλυτη σαφήνεια, μια βαθιά πολιτική αντίφαση ότι “ενώ κάποια πολιτικά κόμματα και βουλευτές μιλούν για ευθύνη, στην προκειμένη περίπτωση επέλεξαν την υπεκφυγή”.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των φαινομένων που τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται σε επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα περιστατικά, κατέθεσε μια ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη νομοθετική πρόταση.

Υπενθυμίζει εξάλλου ότι η αρμόδια Επιτροπή Νομικών, μετά από μήνες αναλυτικής επεξεργασίας και δημόσιας διαβούλευσης, “έκρινε ότι το πλαίσιο είναι αναγκαίο, ώριμο και εφαρμόσιμο”.

“Παρόλα ταύτα ορισμένα πολιτικά κόμματα και βουλευτές επέλεξαν σήμερα ένα διαφορετικό δρόμο, τη στιγμή που τα ίδια, με ανακοινώσεις και δηλώσεις αναδείκνυαν την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος”, αναφέρει το Υπουργείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο , η στάση αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα και διερωτάται αν αρνούνται ότι υπάρχει ανάγκη ρύθμισης, αν θεωρούν ότι η πολιτεία μπορεί να μείνει χωρίς τα αναγκαία εργαλεία και πως θα τοποθετηθούν την επόμενη φορά που θα σημειωθεί τραυματισμός ή εκτροπή.

“Ποιος θα αναλάβει τότε την ευθύνη; Η τοποθέτηση όλων των Δήμων, των Κοινοτήτων και της Εκκλησίας υπήρξε ξεκάθαρη: η ρύθμιση είναι απαραίτητη. Σήμερα τα κόμματα και βουλευτές που καταψήφισαν, ουσιαστικά αγνόησαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς όλων και ειδικότερα των φορέων που βιώνουν κάθε χρόνο την θλιβερή πραγματικότητα”, καταλήγει το Υπουργείο.