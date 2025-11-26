Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, κατέθεσε σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, το σημείωμα που έλαβε το Υπουργείο από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την ανάγκη ψήφισης του σχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αποκοπής €60 εκατ.

Ένα θέμα, το οποίο αποκάλυψε προ μηνών ο «Φ» και το οποίο απασχόλησε την επιτροπή Παιδείας όλο αυτό το διάστημα που συζητά το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Με αφορμή το αίτημα του ΑΚΕΛ όπως κατατεθεί η αλληλογραφία της Κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γύρω από αυτό το θέμα καθώς η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου έχει τεθεί σαν ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), ο κ. Παντελή υπέβαλε σήμερα το σχετικό σημείωμα.

Με βάση αυτό, όπως το έχει εξασφαλίσει το philenews, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης απευθύνεται στο υπουργείο Παιδείας στις 12 Νοεμβρίου 2025 σημειώνοντας πως «με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων και οροσήμων του ΣΑΑ, επιθυμώ να σημειώσω εκ νέου την ανάγκη για έγκαιρη ψήφιση των «περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2025» και του «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου του 2025» που αφορούν το Μέτρο C5.1R2: Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ)».

Αναφέρεται ότι το Ορόσημο #241: Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και θέση σε ισχύ των Κανονισμών/Νομοθεσίας για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, περιλαμβάνεται στην επόμενη δόση χορηγίας η οποία προγραμματίζεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2025. Ως εκ τούτου, οι Κανονισμοί/Νομοθεσία θα πρέπει να ψηφιστούν και να δημοσιευθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2025.

«Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το Ορόσημο #241 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, το οποίο αποτελεί ανά χώρα σύσταση, τότε εκτιμάται ότι, με βάση μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προηγούμενη παρόμοια εμπειρία, θα αποκοπεί και ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταβολή ποσού ύψους περίπου €60εκατ. Παρόλο που δύναται να δοθεί κάποιος χρόνος για επίτευξη του οροσήμου πριν την οριστική αποκοπή του ποσού, εντούτοις λόγω των απαιτούμενων ελέγχων που πρέπει να διενεργηθούν από την Επιτροπή και τις περιορισμένες συνεδρίες της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη ψήφιση των Κανονισμών/ Νομοθεσίας για να δοθεί και ο απαιτούμενος χρόνος για τους αναγκαίους ελέγχους και τυχόν ενέργειες, το ποσό των περίπου €60 εκατ., εντέλει, θα αποκοπεί οριστικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα.