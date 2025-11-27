Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, το Διαπιστευμένο Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου, ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου, συναρπαστικού κεφαλαίου για τις νησιωτικές κοινότητες, στο οποίο είναι το γενικό συντονιστικό ίδρυμα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες ετοιμάζονται να ζήσουν νέες, πλούσιες εκπαιδευτικές διαδρομές, γεμάτες ευρωπαϊκό πνεύμα και συνεργασία, μέσα από το ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ KA220 “Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness”.

“Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness”

Το “Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness” είναι ένα νέο Έργο Erasmus+ KA220 με φιλόδοξους στόχους. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει, τόσο τους μαθητές/τριες όσο και τους εκπαιδευτικούς στις αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες, εξοπλίζοντάς τους με ζωτικές δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης. Ο απώτερος σκοπός είναι να εμπνεύσει, τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το ευρύ κοινό, και να τους καταστήσει ικανούς να γίνουν υπέρμαχοι της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της πολιτιστικής ένταξης.

Μια νέα δυναμική συνεργασία Erasmus+

Η νέα δυναμική συνεργασία Erasmus+ που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, φέρνει κοντά πέντε χώρες:

• Κύπρο

• Εσθονία

• Ελλάδα

• Ολλανδία

• Τουρκία

και έξι διαφορετικούς οργανισμούς και σχολικά ιδρύματα σε μια ενιαία προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και σχολικά ιδρύματα είναι:

• Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου (Κύπρος)

• Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (Κύπρος)

• Kärla Põhikool (Εσθονία)

• Mykonos International Initiative (Ελλάδα)

• Dr. Martin Luther King Primary School (Ολλανδία)

• Antalya Toplumsal Gelişim Derneği (Τουρκία)

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί παράδειγμα του πυρήνα του Erasmus+, προωθώντας τη διακρατική συνεργασία και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης. Με τη συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης, πόρων και προοπτικών από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, στην ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων, εντός των συμμετεχόντων οργανισμών, και τελικά στην ουσιαστική πρόοδο σε έναν κοινό τομέα εστίασης.

Βασικοί Στόχοι του ευρωπαϊκού Έργου

Το διακρατικό Έργο θέτει ως κεντρικούς άξονες δράσης μια σειρά από σημαντικούς στόχους:

• Ενδυνάμωση Αγροτικών & Νησιωτικών Κοινοτήτων: Εξοπλισμός των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης.

• Προώθηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης: Ενθάρρυνση μιας βαθύτερη κατανόησης και δράσης προς την περιβαλλοντική προστασία.

• Ενίσχυση της Πολιτιστικής Ένταξης: Γιορτή για τους διαφορετικούς πολιτισμούς εντός των συμμετεχουσών κοινοτήτων.

• Ανάπτυξη Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πόρων: Δημιουργία νέων εργαλείων και υλικών για μάθηση.

• Ενίσχυση της Συνεργασίας: Ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και των κοινών μαθησιακών εμπειριών.

• Αντιμετώπιση Προκλήσεων Βιωσιμότητας: Αντιμετώπιση πραγματικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.

• Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού: Βελτίωση των τεχνολογικών δεξιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες.

• Εξοπλισμός με Δεξιότητες του 21ου Αιώνα: Παροχή βασικών ικανοτήτων για τον σύγχρονο κόσμο.

• Εξασφάλιση Μακροπρόθεσμου Αντίκτυπου: Μέσω επεκτάσιμων εργαλείων και ευρείας συμμετοχής.

Ενδυνάμωση μέσω Δεξιοτήτων

Βασική αρχή του “Tales of the Islands” είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων του. Το Πρότζεκτ στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, παρέχοντάς τους απαραίτητα εργαλεία για τον σύγχρονο κόσμο. Επιδιώκει επίσης, να γιορτάσει την πλούσια ποικιλομορφία αυτών των κοινοτήτων, διασφαλίζοντας ότι οι μοναδικές τους ιστορίες ακούγονται και εκτιμώνται. Το φιλόδοξο ευρωπαϊκό Έργο έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει όλους όσοι θα συμμετάσχουν, με κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα, προετοιμάζοντάς τους για μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Μακροπρόθεσμος Αντίκτυπος

Το Πρότζεκτ “Tales of the Islands” είναι δομημένο για βιωσιμότητα και διαρκή αλλαγή. Μέσω της ανάπτυξης επεκτάσιμων εργαλείων και της ευρείας συμμετοχής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρωτοβουλία δεσμεύεται να εξασφαλίσει έναν μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση στοχεύει να δημιουργήσει ένα κυματιστικό φαινόμενο, ανατρέφοντας μια νέα γενιά περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων και ψηφιακά ικανών πολιτών σε νησιωτικές και αγροτικές κοινότητες.

Ένα Ευρωπαϊκό Ταξίδι Γνώσης και Καινοτομίας

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί ανυπομονούν για αυτό το συναρπαστικό ευρωπαϊκό ταξίδι, γνώσεων και εμπειριών. Με αφοσίωση και κοινό όραμα, δεσμεύονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, όχι απλώς για να συμμετάσχουν, αλλά για να παράξουν νέα, καινοτόμο γνώση που θα προσδώσει μια πρόσθετη, ουσιαστική διάσταση στην εκπαίδευση. Η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα φάρο έμπνευσης, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες θα μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική συνείδηση και την πολιτιστική ένταξη στις κοινότητές τους.

*Της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου

(Συντονίστριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΑ1 & ΚΑ2 Στ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου)