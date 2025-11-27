Μια Ευρωπαϊκή Συνεργασία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

Με εξαιρετική επιτυχία και πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη Διακρατική Κινητικότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA220 “Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness (TIDES)” (Παραμύθια των Νησιών μέσω Ψηφιακής Αφήγησης για Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση).

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στον πανέμορφο Άγιο Μαρτίνο της Ολλανδίας, σήμανε και επίσημα την έναρξη των εργασιών του φιλόδοξου αυτού Έργου. Το TIDES αποτελεί μια νέα, δυναμική συνεργασία Erasmus+ που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, φέρνοντας κοντά έξι διαφορετικούς οργανισμούς και σχολικά ιδρύματα από πέντε χώρες σε μια ενιαία προσπάθεια για την ενίσχυση των νησιωτικών και αγροτικών κοινοτήτων.

Το Όραμα του TIDES

Το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου έχει την τιμή να είναι το Γενικό Συντονιστικό Ίδρυμα αυτής της πρωτοβουλίας. Το TIDES έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, εξοπλίζοντάς τους με κρίσιμες δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης (Digital Storytelling). Ο απώτερος σκοπός είναι η χρήση αυτού του εργαλείου για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την ανάδειξη της πολιτιστικής ένταξης στις συμμετέχουσες κοινότητες.

Οι Βασικοί Στόχοι του Ευρωπαϊκού Έργου

Το διακρατικό Έργο TIDES θέτει ως κεντρικούς άξονες δράσης μια σειρά από σημαντικούς και ολοκληρωμένους στόχους, στοχεύοντας σε ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας:

Ενδυνάμωση Αγροτικών & Νησιωτικών Κοινοτήτων: Εξοπλισμός μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Προώθηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης: Ενθάρρυνση μιας βαθύτερης κατανόησης και ανάληψης δράσης προς την περιβαλλοντική προστασία των νησιών. Ενίσχυση της Πολιτιστικής Ένταξης: Γιορτή για την πλούσια ποικιλομορφία και τους διαφορετικούς πολιτισμούς εντός των συμμετεχουσών κοινοτήτων, διασφαλίζοντας ότι οι μοναδικές τους ιστορίες ακούγονται. Ανάπτυξη Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πόρων: Δημιουργία νέων, επεκτάσιμων εργαλείων και υλικών για μάθηση, συμβάλλοντας σε μια πρόσθετη, ουσιαστική διάσταση στην εκπαίδευση. Ενίσχυση της Συνεργασίας: Ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και των κοινών μαθησιακών εμπειριών μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών. Αντιμετώπιση Προκλήσεων Βιωσιμότητας: Εστίαση σε πραγματικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Βελτίωση του Ψηφιακού Γραμματισμού: Παροχή των απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων σε όλους τους συμμετέχοντες. Εξοπλισμός με Δεξιότητες του 21ου Αιώνα: Προετοιμασία των συμμετεχόντων για μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Οι Εταίροι μας: Μια Ομάδα Έξι Οργανισμών

Στην υλοποίηση του Έργου συμμετέχουν έξι διακεκριμένοι οργανισμοί και σχολικά ιδρύματα:

Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου (Κύπρος)

European Office of Cyprus (Κύπρος)

Kärla Põhikool (Εσθονία)

Mykonos International Initiative (Ελλάδα)

Dr. Martin Luther King Primary School (Ολλανδία)

Antalya Toplumsal Gelişim Derneği (Τουρκία)

Λεπτομέρειες της Κινητικότητας στον Αγ. Μαρτίνο

Στη διακρατική εκπαιδευτική κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στον Άγ. Μαρτίνο, της Ολλανδίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταιρικών οργανισμών, με επικεφαλής τους τοπικούς συντονιστές κάθε Οργανισμού-εταίρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Η Κύπρια, Γενική Συντονίστρια του Προγράμματος, κ. Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου, παρουσίασε με λεπτομέρεια τις βασικές πτυχές, τους στόχους και την καινοτομία του TIDES.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος, κ. Murat Aydoğmuş (Antalya Toplumsal Gelişim Derneği), ανέλυσε διεξοδικά τα πακέτα εργασίας, προσφέροντας μια καθαρή εικόνα των επόμενων βημάτων.

Ο κ. Νικόλας Στασινός, ο Έλληνας συντονιστής του Οργανισμού Mykonos International Initiative, παρουσίασε σημαντικά έγγραφα διαχείρισης που έχουν ήδη αναρτηθεί στο Google Drive, τα οποία αποτελούν πλέον το βασικό σημείο αναφοράς για όλους τους εταίρους του Έργου.

Δόθηκαν διευκρινιστικές εξηγήσεις και απαντήθηκαν όλες οι απορίες σχετικά με τις τεχνικές και εκπαιδευτικές εργασίες, ενώ ολοκληρώθηκε ο αρχικός καταμερισμός εργασιών.

Η επιτυχής αυτή πρώτη συνάντηση εξασφαλίζει ότι όλες οι ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν άμεσα την παραγωγή υλικού και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί ανυπομονούν για αυτό το συναρπαστικό ευρωπαϊκό ταξίδι, δεσμευμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να παράξουν νέα, καινοτόμο γνώση και να εξασφαλίσουν έναν μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

*Της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου

(Συντονίστριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΑ1 & ΚΑ2)