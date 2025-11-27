Σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες έρευνες για τον φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά της Πάφου συνιστά η σημερινή ανεύρεση του μαχαιριού που θεωρείται το όργανο του φόνου. Το μαχαίρι εντοπίστηκε σε περιοχή της Τσάδας, κοντά στον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Την τοποθεσία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υπέδειξε σήμερα ο 58χρονος κρατούμενος ως ύποπτος για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου και στη συνέχεια άρχισαν εντατικές έρευνες με την συμμετοχή και εργαζόμενων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας. Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου εντόπισαν τελικά το απόγευμα το μαχαίρι κάτω από ένα δέντρο σε περιοχή της Τσάδας που δεν γειτνιάζει με οικιστικές αναπτύξεις ή άλλες δραστηριότητες.

Κατόπιν τούτου οι έρευνες των αστυνομικών αρχών εκτιμάται ότι προχωρούν πλέον με γοργό ρυθμό και απομένει να διαφανεί αν την Κυριακή που λήγει το οκταήμερο διάταγμα κράτησης του υπόπτου θα ζητηθεί η ανανέωση του ή αν η Αστυνομία θα είναι πλέον έτοιμη να παραπέμψει τον φάκελο της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο για δίκη.