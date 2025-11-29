Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11:40 το βράδυ της Παρασκευής 28/11 στην οδό Μόρφου, στην Πάφο, όταν 19χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτη 17χρονο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος έφερε επιπλέον τραυματισμό στο χέρι.

Και οι δύο νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Πάφου.