Ο Emiliyan Yordanov, 16 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 20/11/2025.
Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με κοντά μαλλιά και φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και χακί κοντομάνικη φανέλα.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
Απουσιάζει από την οικία του 16χρονος στη Λευκωσία (εικόνα)
