Η Ολομέλεια ομόφωνα ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) εξαίροντας το ρόλο και τις δράσεις της για να μείνει άσβεστη η φλόγα της επιστροφής στις κατεχόμενες περιουσίες.

Παράλληλα διατυπώθηκαν και επικρίσεις για την προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών σε ότι αφορά το διαχρονικό αίτημα για στήριξη στην απώλεια χρήσης.

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το έτος 2026 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €465.007 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τα έσοδα προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €399.738, από εισφορές για τις συντάξεις ύψους €57.310, από συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €7.459 και από άλλα έσοδα ύψους €500.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αφορά μισθοδοσία υπαλλήλων (€184.799) και συντάξεις και φιλοδωρήματα (€125.010).

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της ΠΕΠ για στήριξη, διαφώτιση και δράσεις για διατήρηση της μνήμης για τα κατεχόμενα εδάφη μας. Είπε όμως ότι με δεδομένο ότι το 72% αφορά δαπάνες προσωπικού, δεν απομένει και μεγάλο κονδύλι για διαφώτιση και δράσεις.

Επανέφερε το διαχρονικό αίτημα για απόδοση της απώλειας χρήσης και επέκρινε την προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών που με σημερινή επιστολή ενημέρωσε την Επιτροπή Προσφύγων ότι οι πρόσφυγες στηρίζονται με στεγαστικά και άλλα σχέδια και «για την κυβέρνηση οι πρόσφυγες είμαστε απλά μια ευάλωτη ομάδα για την οποία ξοδεύτηκαν εκατομμύρια».

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι διερωτάται κανείς πόσα χρόνια θα έπρεπε να κυβερνά ο ΔΗΣΥ «για να εξωτερικεύσει αυτά τα αισθήματα η κ. Σούπερμαν».

Ανέφερε ότι η παρούσα κυβέρνηση αύξησε τις παροχές και διεύρυνε τους δικαιούχους στεγαστικών σχεδίων. Εξήρε το ρόλο της ΠΕΠ λέγοντας ότι είναι κομβικός και αναφέρθηκε στην ανάγκη για μετεξέλιξη της προσφυγικής πολιτικής για να ικανοποιεί τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου.

Για το σχέδιο επιδότησης ενοικίου ανέφερε ότι τα ποσά παραμένουν τα ίδια εδώ και 18 χρόνια και πρέπει να τροποποιηθούν.

Ο Λίνος Παπαγιάννης, Βουλευτής ΕΛΑΜ, μίλησε για το σημαντικό έργο της ΠΕΠ σε μια προσπάθεια για διατήρηση της μνήμης και του πόθου επιστροφής σημειώνοντας ότι επιβάλλεται αύξηση του προϋπολογισμού για να ενταθούν και δράσεις της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος είπε ότι πρέπει ο σημαντικός ρόλος της ΠΕΠ να αναβαθμιστεί και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της για να μπορεί να γίνεται ορθή διαφώτιση και διενέργεια μελετών και άλλων δράσεων.

Χαρακτήρισε απογοητευτική την επιστολή που λήφθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της απώλειας χρήσης ενώ για την επιδότηση ενοικίου ανέφερε ότι πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν μισθό κάτω από τον κατώτατο. Ο κ. Κέττηρος έκρουσε τον κώδωνα και σε ότι αφορά τον πλειστηριασμό προσφυγικών κατοικιών από funds κάνοντας αναφορά σε 1.400 τέτοιες υποθέσεις.

Ο Παύλος Μυλωνάς, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, είπε ότι επικρατεί δυσφορία στον προσφυγικό κόσμο «γιατί πλέον οι πρόσφυγες ενσωματωθήκαμε».

