Στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ συμμετείχε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, όπου παρουσίασε τις κυπριακές θέσεις και προτεραιότητες ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας. Το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και επικεντρώθηκε σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.

Κεντρικά ζητήματα της συνεδρίασης αποτέλεσαν η Οδηγία για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων και βαρών ορισμένων οδικών οχημάτων, καθώς και η δέσμη μέτρων για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, ενώ καθώς οι συζητήσεις δεν οδήγησαν ακόμη σε απόφαση, οι νομοθετικοί φάκελοι θα περάσουν στην Κυπριακή Προεδρία ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι Υπουργοί ενέκριναν τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου για την αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με τα επιτρεπόμενα βάρη και διαστάσεις οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας διακίνησης των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βαφεάδης χαιρέτισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προωθεί τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία και βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών υποδομών.

Στη συνέχεια, οι «27» ενέκριναν τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου για τη δέσμη μέτρων που αφορά τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων. Ο Κύπριος Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προωθούμενη αναμόρφωση του συστήματος επιθεωρήσεων και των κανόνων ταξινόμησης οχημάτων, που ενισχύει το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους πολίτες της Ένωσης.

Ο Βαφεάδης παρουσίασε επίσης στους ομολόγους του το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα των Μεταφορών. Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφοράς επιβατών, σε μια Ένωση που στηρίζεται στην ελευθερία μετακίνησης. Όπως επεσήμανε στη δήλωσή του, η διαμόρφωση ισχυρών και αξιόπιστων συνδέσεων αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενότητας και συνοχής και δεν περιορίζεται σε ένα απλό τεχνικό ζήτημα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, και ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας, ο Υπουργός είχε σειρά διμερών επαφών. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Πάτρικ Σνάιντερ, τον Ολλανδό Υπουργό Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων, Ρόμπερτ Τίμαν, τον Σουηδό Υπουργό Υποδομών και Στέγασης, Ανδρέας Κάρλσον, τον Ιρλανδό Υπουργό Μεταφορών, Ντάρα Ο’Μπράιαν, και τον Γάλλο Υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

ΚΥΠΕ