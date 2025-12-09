Μια 40χρονη γυναίκα στη Λευκωσία παρουσιαζόταν ως δικηγόρος και υποσχόταν σε πολίτες διακανονισμό για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Σε δυο περιπτώσεις κατάφερε να αποσπάσει από ανυποψίαστους πολίτες συνολικό ποσό €29.250.

Η 40χρονη συνελήφθη χθες το βράδυ από το ΤΑΕ Λευκωσίας και σήμερα η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς παραπομπής της στο Κακουργιοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από την Αστυνομία, η 40χρονη είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες που αφορούν απόσπαση σε διάφορες περιπτώσεις, χρηματικών ποσών με ψευδείς παραστάσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν στην Αστυνομία δύο γυναίκες ηλικίας 73 και 53 ετών από τη Λευκωσία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2023 και 2025, η 40χρονη τους απέσπασε χρηματικά ποσά ύψους 23,750 ευρώ και 5,500 ευρώ αντίστοιχα, αφού με ψευδείς ισχυρισμούς τις έπεισε ότι θα τις βοηθούσε να πετύχουν διακανονισμό για αναδιάρθρωση δανείων τους. Αφού αργότερα διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί, προχώρησαν τον περασμένο Οκτώβριο σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Εναντίον της 40χρονης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτή συνελήφθη λίγο μετά τις 8:00 χθες το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Οι ανακριτές προχώρησαν στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης και αναμένεται να ζητηθεί όπως η 40χρονη παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη της.