Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές του κατοχικού καθεστώτος, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου και αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

H «επιτροπή καταστροφών και έκτακτων αναγκών» στις κατεχόμενες περιοχές, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί, στη βάση μετεωρολογικών δεδομένων, προσθέτοντας ότι γίνονται συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Κάλεσε, δε, τους κατοίκους να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις και να αποφεύγουν μετακινήσεις ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διακινδυνεύουν την ασφάλειά τους.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι οι τελευταίες μετεωρολογικές μετρήσεις δείχνουν πως αναμένεται να συνεχιστούν οι καταρρακτώδεις βροχές και οι καταιγίδες, με την ένταση να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές.

ΚΥΠΕ