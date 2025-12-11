Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στον τηλεοπτικό σταθμό Omega και στην οικογένεια του σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Σε γραπτή δήλωση του ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο ενός διακεκριμένου και πολύ αγαπητού μέλους της οικογένειας των ΜΜΕ.

«Ο Μιχάλης υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία και αξιόλογος σκηνοθέτης δελτίων ειδήσεων και επικαιρικών και άλλων εκπομπών και αυτό που τον διέκρινε ήταν η καλοσύνη και το ήθος του, χαρακτηριστικά που τον έκαναν αγαπητό σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου έφυγε χθες από τη ζωή και η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, στις 02:00 μ.μ.

Η οικογένεια του εκλιπόντος δε θα δεχθεί συλλυπητήρια., ενώ αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές στην οικογένεια.