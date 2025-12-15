Με την κρίση που υπάρχει στο κόστος ζωής και τον μουντό καιρό, πολλοί Βρετανοί εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας πιο ηλιόλουστους προορισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Irish Sun, τώρα μία γυναίκα, η Άντζελα Γουόρντ, αποκάλυψε ότι στα 57 της έκλεισε εισιτήριο χωρίς επιστροφή για την ηλιόλουστη Κύπρο, αφού πούλησε όλα όσα είχε.

Ενώ κάποιοι μπορεί λανθασμένα να θεωρήσουν την απόφασή της «απερίσκεπτη», η Άντζελα εξήγησε ότι πλέον δεν ένιωθε πως το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το σπίτι της.

Η 57χρονη μοιράστηκε την απόφαση της σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok. «Απλώς ένιωθα ότι δεν ταίριαζα πια στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Αν και η προετοιμασία για να αφήσει τη χώρα οριστικά πίσω της δεν ήταν εύκολη, η Άντζελα ήξερε ότι έπαιρνε τη σωστή απόφαση για τον εαυτό της.

«Χρειάζομαι τον χώρο για να εξελιχθώ. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν μια πραγματική μετάβαση – μετακινούμουν από μέρος σε μέρος, ζούσα μέσα στην αβεβαιότητα και άφηνα την παλιά μου ζωή να σβήσει».

Σύμφωνα με την Άντζελα, η οποία μοιράζεται το ταξίδι της στον λογαριασμός της στο Tik Tok, η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο την έκανε να νιώθει περιορισμένη κάτι που την ώθησε να πάρει την απόφαση να μαζέψει τα πράγματά της. «Ένιωθα τόσο εγκλωβισμένη που έπρεπε να κάνω κάτι δραστικό και το να φύγω από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι δραστικό. Με εξουθένωνε το να νιώθω τόσο κολλημένη».

#reinventionat57 #travelbusiness #nomad #fyp ♬ Magical Story – StoryTune @angelaward64 One week. Two suitcases. A whole new life. I walked out of my home at 57 with no plan… and somehow still landed on my feet. I spent the last 7 days reflecting, writing, grounding myself, and pulling together every tool I used to get myself out of a life that was draining me. And now the book is nearly finished. Next stop? A new stay in a new town — booked through my travel business… which means I earned commission back again. It’s amazing what can shift when you let go of everything that was keeping you stuck. Let the adventure continue. #NewLife

Η 57χρονη συνεχίζοντας εξήγησε ότι «αυτό το ταξίδι δεν ήταν καθόλου τακτοποιημένο ή άνετο. Δεν τα έχω όλα λυμένα αυτή τη στιγμή, αλλά το να παραμείνω στάσιμη δεν ήταν επιλογή».

Όσοι γνωρίζουν την Άντζελα την έχουν αποκαλέσει «τρελή», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να το κάνουν και ακόμη και η ίδια παραδέχτηκε ότι μπορεί να είναι τρελή, ειδικά αφού δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο πριν. «Ακόμα κι εγώ νομίζω ότι είμαι τρελή. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Η TikToker, που δήλωσε ότι νιώθει «νευρική» αλλά θα προχωρήσει κανονικά με το σχέδιό της, συμφώνησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μοιάζει πια με αυτό που ήταν κάποτε.

Το εμπνευσμένο βίντεο, που ανέβηκε μόλις πριν από δύο ημέρες, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 130.000 προβολές και εκατοντάδες σχόλια που εύχονται στην Άντζελα καλή τύχη στο νέο της κεφάλαιο ζωής.

«Μπράβο σου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μοιάζει πια με το σπίτι μας», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας δεύτερος σχολίασε: «Μόλις έκανα το ίδιο, πούλησα το 95% των πραγμάτων μου, άφησα το ενοικιαζόμενο σπίτι μου, έδωσα τον σκύλο μου για υιοθεσία και τώρα ταξιδεύω στην Ταϊλάνδη και τη Νοτιοανατολική για έξι μήνες. Είμαι στην 26η μέρα και το απολαμβάνω»!

Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Καλώς ήρθες στην Κύπρο, έφυγα πριν από 20 χρόνια και δεν το μετάνιωσα ποτέ».