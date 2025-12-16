Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα σε περιοχές στα βόρεια, στα ορεινά και ενδεχομένως στα ανατολικά, κυρίως το απόγευμα. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα υψηλότερα ορεινά, είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, στο εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα καταστούν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα υψηλότερα ορεινά, είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, στο εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα υψηλότερα ορεινά, είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Πέμπτη αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και την Παρασκευή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.