Πέφτει σήμερα η αυλαία του πολυσυζητημένου διαλόγου για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου. Μετά από περίπου 15 μήνες συζητήσεων, αντεγκλήσεων και έντονων –πολλές φορές– τοποθετήσεων από πλευράς εμπλεκόμενων φορέων, το νομοσχέδιο που επιχειρεί την εν λόγω μεταρρύθμιση, τίθεται σήμερα, γύρω στο μεσημέρι, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για την τελική απόφαση.

Παρά το γεγονός ότι η επιτροπή Παιδείας το τελευταίο δεκαήμερο συζήτησε και περιέλαβε στο κυβερνητικό νομοσχέδιο τροπολογίες που διαφοροποιούν διάφορα σημεία και πρόνοιες του και το προώθησε στην Ολομέλεια με τη νέα και «πειραγμένη» του μορφή, αναμένονται και άλλες παρεμβάσεις. Κι αυτό, διότι, τις τελευταίες μέρες και στον απόηχο του τεταμένου κλίματος που δημιουργήθηκε με τη λήψη των απεργιακών μέτρων από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, υπήρξε έντονο παρασκήνιο. Κι αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, σε μια ύστατη προσπάθεια να επέλθουν σήμερα και άλλες τροπολογίες. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν σημεία που θέτουν, τόσο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, όσο και το υπουργείο Παιδείας. Κι αυτό, διότι, κάποιες τροπολογίες που έχουν ήδη περιληφθεί στο τελικό νομοθετικό κείμενο, δεν ικανοποιούν ούτε το Υπουργείο. Ένα από αυτά τα σημεία είναι η αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι αυτό που ισχύει σήμερα είναι η κλίμακα μέχρι το 40, με το οποίο συμφωνούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Σημείο που έντονα επιθυμεί το υπουργείο Παιδείας να διαφοροποιήσει, βάζοντας πρόνοια στο νομοσχέδιο για αύξηση της κλίμακας στο 100 (δηλαδή, η αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να είναι σε διευρυμένη κλίμακα από το 1 έως το 100, ενώ μόνο για προαγωγή να ισχύει μέχρι το 40). Ωστόσο, η θέση αυτή του Υπουργείου δεν υιοθετήθηκε, με αποτέλεσμα μέσα από τροπολογία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, διαφοροποιήθηκε η κλίμακα μέχρι το 100 και παραμένει ως έχει τώρα, δηλαδή στο 40.

Πιο κάτω, ακολουθούν οι τροποποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από την επιτροπή Παιδείας και με τις οποίες το νομοσχέδιο τίθεται σήμερα για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

>> Εισάγεται πρόνοια με βάση την οποία να αναφέρεται ρητώς ότι η χρονική περίοδος υπηρεσίας στη θέση του ανώτερου εκπαιδευτικού, για να δικαιούται προαγωγής στη θέση του διευθυντή στη Δημοτική Εκπαίδευση ή στη θέση του βοηθού διευθυντή Α΄ στη Μέση Εκπαίδευση, να είναι τα 12 έτη.

>> Να συμπτυχθεί το «πρόγραμμα νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών» με το «πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής στήριξης».

>> Να εισαχθούν οι όροι «μέντορας» και «παιδαγωγικός σύμβουλος».

>> Να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση μονοδιδάσκαλου σχολείου στη Δημοτική Εκπαίδευση στο οποίο δεν τοποθετείται βοηθός διευθυντής με βάση τους «περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς», ρόλο παιδαγωγικού συμβούλου θα αναλαμβάνει κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός.

>> Να καθοριστεί ότι σε όλες τις αξιολογήσεις [διαμορφωτική, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μόνιμου επί δοκιμασία εκπαιδευτικού λειτουργού και τελική (αριθμητική)], ο διευθυντής συμβουλεύεται στην περίπτωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης τον βοηθό διευθυντή, στην περίπτωση της Μέσης Εκπαίδευσης τον βοηθό διευθυντή Α΄ και στην περίπτωση της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης τον βοηθό διευθυντή Α΄ και τον συντονιστή κλάδου.

>> Σε περίπτωση αντικαταστάτη εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικού με σύμβαση μερικής απασχόλησης, αυτός να στηρίζεται από τον παιδαγωγικό σύμβουλο ή/και τον ανώτερο εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον διευθυντή και τον Επιθεωρητή-Σύμβουλο.

>> Να τροποποιηθεί το ποσοστό της βαρύτητας που έχει στην τελική (αριθμητική) αξιολόγηση εκπαιδευτικού λειτουργού η βαθμολογία του διευθυντή και του Επιθεωρητή-Αξιολογητή από 20% και 80% αντίστοιχα, σε 15% και 85%, αντίστοιχα.

>> Να καθοριστεί ότι η αρμόδια Αρχή θα ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για τον καθορισμό συγκεκριμένων δεικτών για κάθε κριτήριο αξιολόγησης και ότι εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση των προτεινόμενων κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα καταθέσει στη Βουλή για έγκριση σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς.

>> Να καθοριστεί η κλίμακα βαθμολόγησης για την τελική (αριθμητική) αξιολόγηση στη βάση από το 1 μέχρι το 40.

>> Να επεκταθεί η χρονική περίοδος υποβολής ένστασης από τον εκπαιδευτικό λειτουργό αναφορικά με τη βαθμολογία που έλαβε στην τελική (αριθμητική) αξιολόγηση, από 15 ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η έκθεση, σε 30 ημέρες.

Ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Συστήματος Αξιολόγησης

>> Να προβλέπεται ότι κάθε τρία χρόνια ο υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα υποβάλλει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού έρευνα, η οποία θα διεξάγεται από ανεξάρτητο οίκο αναφορικά με την πορεία εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

>> Να καθοριστεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Συστήματος Αξιολόγησης είναι συμβουλευτικός προς την αρμόδια Αρχή και σε περίπτωση διαφωνίας σε θέματα εργασιακής φύσεως, αυτά θα εξετάζονται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες.

>> Να καθοριστεί ότι οι παρόντες κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά οι υφιστάμενοι κανονισμοί που προβλέπουν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρ’ όλο που καταργούνται, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι τη σχολική χρονιά 2027-2028 σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την υποβολή ενστάσεων, χωρίς, όμως, να επηρεάζουν την εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών των παρόντων κανονισμών οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ σε διαφορετικές ημερομηνίες για τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης μέχρι τη σχολική χρονιά 2028-2029.

«Ισοπεδωτική η αντιμετώπιση με την κλίμακα του 40»

Με αφορμή τα όσα αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο για το σημείο της παραμονής στην υφιστάμενη κλίμακα αξιολόγησης στο 40, ο πρώην επιθεωρητής στο υπουργείο Παιδείας, Ανδρέας Παπαδόπουλος, μοιράστηκε την άποψη του με τον «Φ», σημειώνοντας πως πριν από χρόνια που ζητήθηκαν οι απόψεις στελεχών για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, τη διατύπωσε. Ο ίδιος σημειώνει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι με το 100 και να υπάρχει διαχωρισμός, ούτως ώστε το «άριστα» να είναι 90 -100 για να ξεχωρίζουν οι πολύ καλοί καθηγητές. Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί πως εάν παραμείνει η βαθμολόγηση στο 40, τότε θα εξακολουθήσει να είναι ισοπεδωτική, με την πλειονότητα των καθηγητών από το 36 μέχρι το 40 να θεωρούνται εξαίρετοι. Ωστόσο, σημειώνει, πως η διαφορά ενός εκπαιδευτικού με βαθμό 36 και κάποιου με 39 ή 40 (που σπάνια εφαρμόζεται) είναι πολύ μεγάλη. «Αν και στην υφιστάμενη βαθμολογία το “εξαίρετος” αναφερόταν στο 39-40, ίσως να ήταν πολύ πιο αντικειμενική. Τώρα, όλοι είναι εξαίρετοι και η Παιδεία παραπαίει», ανέφερε χαρακτηριστικά.