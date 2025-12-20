Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι εγκλωβισμένοι γεωργοί την επιχορήγηση για αγορά γεωργικών μηχανημάτων. Το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ, σε συνδυασμό με το κόστος μεταφοράς και την επιπρόσθετη φορολόγηση που επιβάλλει το κατοχικό καθεστώς για τη μεταφορά στα κατεχόμενα, δημιουργεί προβληματισμό κατά πόσο το σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας τους εξυπηρετεί.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο καλύπτει την αγορά γεωργικών μηχανημάτων, όπως γεωργικοί ελκυστήρες, μπαλαριστικές και θεριζοαλωνιστικές μηχανές, με ποσοστό ενίσχυσης έως και 50% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €300.000, ενώ από τους 22 εγκλωβισμένους αγρότες, αίτηση έκαναν 11, οι 10 από το Ριζοκάρπασο κι ένας από τον Κορμακίτη.

«Ένα μεταχειρισμένο τρακτέρ κοστίζει €40.000»

Ο γεωργός Βασίλης Κτίστης μίλησε στο philenews για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι αγρότες, μεταφέροντας την αγωνία και των υπόλοιπων γεωργών. Όπως εξήγησε η επιδότηση που δίνεται για αγορά γεωργικών μηχανημάτων είναι μέχρι 20.000 ευρώ, τονίζοντας ότι ένα μεταχειρισμένο τρακτέρ κοστίζει 40.000 ευρώ.

Το όλο πρόβλημα όμως δημιουργείται λόγω των επιπλέον εξόδων που έχουν για τη μεταφορά του τρακτέρ προς τις κατεχόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η πλατφόρμα για μεταφορά του τρακτέρ από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου μέχρι το Ριζοκάρπασο κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ. Επιπλέον οι κατοχικές αρχές επιβάλλουν «φόρο» και μάλιστα χωρίς να αποδέχονται τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που καταθέτουν οι αγρότες. Για παράδειγμα, ο κ. Κτίστης εξήγησε ότι ένα τρακτέρ που αγοράστηκε 40.000 ευρώ, στο ψευδοκράτος μπορεί να το κοστολογούν στις 70.000 ευρώ. «Έτσι στο οδόφραγμα μπορεί να κληθούμε να πληρώσουμε 8.000 φόρο».

«Μόνο όταν θέλουν ψήφους έρχονται στο Ριζοκάρπασο»

Υπογράμμισε ότι περίπου τα έξοδα που έχουν μέχρι να φτάσει το τρακτέρ στο Ριζοκάρπασο είναι 10.000. «Άρα από την επιδότηση που μας δίνει το κράτος, μας μένουν λιγότερα από 10.000 ευρώ».

Υπογράμμισε ότι έκαναν διάφορες προτάσεις προς το Υπουργείο ωστόσο καμία δεν έγινε αποδεκτή. «Μόνο όταν θέλουν ψήφους έρχονται στο Ριζοκάρπασο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν βλέπουμε βοήθεια. Αν κάνουμε μια αίτηση για φάρμα, δεν μας εγκρίνει ούτε το ψευδοκράτος, ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα της ανομβρίας».

Τι πρότειναν στο Υπουργείο Γεωργίας

Οι αγρότες προχώρησαν με σειρά προτάσεων προς το Υπουργείο Γεωργίας, ωστόσο καμία από αυτές δεν εισακούστηκαν.

Να αυξηθεί η επιδότηση. Να βγει σε προσφορά το κράτος και να αγοράσει τα 11 τρακτέρ. Να αγοράσουν τα τρακτέρ αλλά να είναι αφορολόγητα. Ο εισαγωγέας να πάρει το ΦΠΑ από το κράτος. Έτσι θα γλίτωναν περίπου 8.000 ευρώ. Να αγοράσουν ένα τρακτέρ ανά δύο γεωργοί. Έτσι αντί αγοράσουν 11 τρακτέρ, να πάρουν 5 και να είναι πλήρως επιδοτούμενα από το κράτος.

Ο κ. Κτίστης τόνισε ότι, με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, η μόνη εφικτή λύση είναι η αγορά ενός τρακτέρ από δύο γεωργούς. Μέχρι στιγμής, δύο γεωργοί έχουν προχωρήσει στην αγορά τρακτέρ, ενώ, όπως ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς, η τελευταία ημέρα για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 24η Δεκεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν απομείνει περίπου 200 εγκλωβισμένοι, με τον αριθμό να μειώνεται χρόνο με τον χρόνο.