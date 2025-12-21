Σε συνολικά 34 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 24 πυρκαγιές και 10 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Π.Υ., Ανδρέα Κεττή.

Μεταξύ των περιστατικών, στις 15:55 του Σαββάτου η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε αποθήκη δίπλα από θερμοκήπιο, κατασκευασμένη από τσίγκους και ξύλινα δοκάρια, στην Κοινότητα Σαραμά.

Από τη φωτιά η αποθήκη υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο εσωτερικό της υπήρχαν διάφορα είδη θερμοκηπίου, ηλεκτρογεννήτρια, ελαιόλαδο, καύσιμα και διάφορα κιβώτια. Η ιδιοκτήτρια της αποθήκης εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η πυρκαγιά εξελίχθηκε μετά από σκόπιμη καύση άχρηστων υλικών.