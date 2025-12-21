Δεκάδες πρόσωπα, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, συνελήφθησαν σήμερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.).

Η επιχείρηση διενεργήθηκε το πρωί σήμερα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 31 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κύπρο.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού τους.

Από την αρχή του χρόνου, συνολικά 11,500 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, έχουν επαναπατριστεί, μέσω των διαδικασιών της Υ.Α.&Μ., ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2024 ανήλθε στις 10,092.

Την ίδια στιγμή οι παράνομες αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο, κατά τη φετινή χρονιά περιορίστηκαν στις 2,400, ενώ την περσινή χρονιά ανήλθαν στις 6,109.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.