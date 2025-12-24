Βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας 3 με 4 βαθμούς Κελσίου κατά το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως χιόνι ή χιονόνερο στο Τρόοδος προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας μέχρι την Κυριακή.

Σε δήλωση ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου είπε ότι η ασθενής ψηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή αναμένεται ότι τα Χριστούγεννα κυρίως μετά το μεσημέρι θα προκαλέσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχομένως με χαλάζι.

Πρόσθεσε ότι στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Είπε επίσης πως η θερμοκρασία τα Χριστούγεννα θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά και θα κυμανθεί σε αυτό το επίπεδο μέχρι και την Παρασκευή.

Το Σάββατο και την Κυριακή συνέχισε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι και αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας 3 με 4 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα αυτή να είναι σε ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.