Στη σύλληψη 28χρονου φυγόδικου προχώρησε το πρωί της Τρίτης η Αστυνομία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, βάσει προσωρινού δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Ο 28χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς περαιτέρω διαδικασιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από χώρα του εξωτερικού, η οποία αφορούσε έκτιση ποινής φυλάκισης οκτώ ετών.

Η ερυθρά αγγελία σχετίζεται με αδίκημα απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε το 2021. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνδρομής.