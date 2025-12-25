Κατά 18 μήνες αύξησε το Εφετείο την ποινή που επιβλήθηκε πρωτόδικα σε έναν νεαρό Σύρο για τη μεταφορά 17 λαθρομεταναστών από τη Συρία στην Κύπρο. Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του κατά της καταδίκης και της ποινής του, ενώ έκανε αποδεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για ανεπάρκεια της ποινής και έτσι οι 30 μήνες φυλάκιση για συνδρομή σε απαγορευμένο μετανάστη έγιναν 4 χρόνια και οι 18 μήνες φυλάκισης γιατί ήταν ο ίδιος απαγορευμένος μετανάστης μετατράπηκαν σε 2 χρόνια φυλάκισης, με τις ποινές να συντρέχουν.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 8.2.2024, αστυνομική άκατος της Λιμενικής Αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από σήμα που έλαβαν στη μαρίνα της Αγίας Νάπας, μετέβηκε για έλεγχο άγνωστου στόχου και εντοπίστηκε, σε συγκεκριμένο στίγμα σε απόσταση 6,75 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάβο Γκρέκο, μία βάρκα κατασκευασμένη από υαλονήματα (fiberglass) μήκους 5 – 6 μέτρων. Στη βάρκα επέβαιναν 18 άτομα, 15 άντρες και τρεις ανήλικοι, όλοι παράτυποι μετανάστες. Όταν εντοπίστηκε η βάρκα των μεταναστών, ήταν ακυβέρνητη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι μετανάστες, κατάγονται από τη Συρία και αναχώρησαν από την Ταρτούς. Η μηχανή είχε βλάβη και δεν λειτουργούσε, ενώ δεν υπήρχαν καύσιμα. Βοηθήθηκαν οι μετανάστες να επιβιβαστούν με ασφάλεια στην αστυνομική άκατο και κατευθύνθηκαν προς τη μαρίνα Αγίας Νάπας όπου παραλήφθηκαν από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου για τα περαιτέρω.

Όπως κατέθεσε μέλος της Λιμενικής, με 23 χρόνια εμπειρίας και γνώσεις, αναφορικά με τα ταχύπλοα σκάφη, μία βάρκα που έχει μήκος έξι περίπου μέτρα δικαιούται να μεταφέρει έξι άτομα, ενώ στην επίδικη βάρκα εντοπίστηκαν δεκαοκτώ. Τούτο ήταν επικίνδυνο και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να μετατοπιστούν και μπορούσε να ακολουθήσει και αναποδογύρισμα της βάρκας. Η βάρκα δεν ήταν αξιόπλοη και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν έρμαιο των κυμάτων. Η καταδίκη του κατηγορούμενου στηρίχθηκε στις μαρτυρίες δύο μεταναστών που τον αναγνώρισαν να πλοηγεί τη βάρκα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, στην καταδίκη του συνέβαλε και μια φωτογραφία που τράβηξαν μέλη της Λιμενικής την ώρα που πλησίασαν τη βάρκα με τους επιβαίνοντες.

Το Εφετείο που εξέτασε τις δύο εφέσεις, απέρριψε όλες τις θέσεις του καταδικασθέντα και έκρινε ως ορθή την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Όπως σημείωσε το Εφετείο, η ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών σε αυτού του είδους τα αδικήματα επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ίδιο Δικαστήριο, γι’ αυτό και συμφώνησε με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι η ποινή που του επιβλήθηκε από το πρωτόδικο Δικαστήριο ήταν ανεπαρκής, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις υπό τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο εφεσίβλητος και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην όλη επιχείρηση.