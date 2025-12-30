Χαμηλή πίεση αναμένεται να αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή από απόψε.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, για να καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από ψηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, κυρίως νοτιοδυτκοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο και πιθανό χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Αργότερα στα παράλια θα πνέουν παροδικά πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να βρίσκεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση.