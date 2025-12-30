Τα τριμερή σχέδια εργασίας για στρατιωτική συνεργασία, καθώς και τα επιμέρους σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, συνιστούν ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι οποίες διευκρινίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας κοινής ταξιαρχίας.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια εργασίας, τα οποία υπογράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο, περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε διάφορους τομείς και στρατηγικό στρατιωτικό διάλογο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία με τον επικεφαλής της Ταξιαρχίας Τεβέλ, Ταξίαρχο Αμίτ Άντλερ, συναντήθηκε στη Λευκωσία με τους ομολόγους του από την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο κοινής ετήσιας συνάντησης των ισραηλινών, ελληνικών και κυπριακών ενόπλων δυνάμεων.

«Η υπογραφή των σχεδίων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών και συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», εκτιμούν οι αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι η Λευκωσία δεν έχει πρόθεση να προκαλέσει την Τουρκία, ούτε και να προκαλέσει λεκτική ένταση.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν τίθεται θέμα δημιουργίας κοινής ταξιαρχίας από τις τρεις χώρες, Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, όπως είχε δημοσιευθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

