Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διοργανώνει τον 1ο Μαραθώνιο Μεταφορών Κύπρου (1st Cyprus Transport Hackathon), με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών και καινοτόμων λύσεων σε σύγχρονες προκλήσεις της αστικής κινητικότητας.

Με μότο «Hack the way we move», ο «μαραθώνιος» καινοτομίας και προγραμματισμού φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα και τη γνώση της νέας γενιάς και των επαγγελματιών του χώρου, ενισχύοντας τη συνεργασία και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών.

Το Transport Hackathon θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 από τις 09:30 έως τις 18:00 στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Στροβόλου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του εργαστηρίου Society and Urban Form – SURF Lab και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία – KΟΙOΣ, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την κοινότητα Hack{Cyprus} και το GDG Cyprus, σηματοδοτώντας μια ακόμα πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής για ανοιχτή και συνεργατική καινοτομία στον τομέα των μεταφορών.

Οι προκλήσεις: Τέσσερις άξονες για την κινητικότητα του αύριο

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αγωνιστούν γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που καθορίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις των μεταφορών:

Έξυπνες δημόσιες μεταφορές & πληροφόρηση πραγματικού χρόνου Πολυτροπικές μετακινήσεις & μικροκινητικότητα Οδική ασφάλεια, αποσυμφόρηση & πρόληψη κινδύνων Συμπεριληπτική κινητικότητα (τουρισμός, περιφέρεια, φοιτητές, ΑμεΑ)

Πρόσκληση για συμμετοχή

Το Transport Hackathon απευθύνεται σε ομάδες έως πέντε (5) ατόμων από διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα, όπως μαθητές, φοιτητές, προγραμματιστές, αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές, μηχανικοί, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα η συμμετοχή πολυεπιστημονικών ομάδων, για ολιστική προσέγγιση και πληρότερες λύσεις, μέσα από τη σύγκλιση διαφορετικών γνώσεων και προοπτικών.

Οι ομάδες θα λειτουργήσουν υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων-mentors, θα λάβουν μέρος σε θεματικά εργαστήρια και θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με επαγγελματίες και πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες. Η παρουσίαση των προτάσεων θα γίνει απευθείας σε κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των συνδιοργανωτών.

Χρηματικά βραβεία στις 3 πρώτες ομάδες

Σε αναγνώριση της προσπάθειας και της καινοτομίας, η κριτική επιτροπή θα βραβεύσει με χρηματικό έπαθλο τις τρεις κορυφαίες ομάδες.

Επιπρόσθετα, οι πιο αξιόλογες ιδέες θα εξεταστούν για προβολή και πιλοτική υλοποίηση μέσω της συνεργασίας Υπουργείου – Δήμων – Πανεπιστημίων.

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω της ανοικτής πρόσκλησης/ open call και να εγγραφούν άμεσα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 15 Ιανουαρίου 2026 στη 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: hackathon@mcw.gov.cy