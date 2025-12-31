Μπορεί το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου που ψηφίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου από την Ολομέλεια της Βουλής, να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2028 – 2029, ωστόσο, η μεταβατική του περίοδος, μέσα στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να «τρέξουν», αρχίζει άμεσα.

Ήδη, η εφαρμογή του νέου συστήματος θα αρχίσει εντός του Ιανουαρίου, οπότε και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης που θα συσταθεί υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Μάριου Παναγίδη, και στην οποία θα μετέχουν διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση υλοποίησης που θα ισχύσει με το καλημέρα του 2026, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο «Φ» θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

1. Οριστικοποίηση του πλάνου και των χρονοδιαγραμμάτων της σταδιακής υλοποίησης της μεταρρύθμισης αυτής, κάτι που θα γίνει στη βάση των κανονισμών που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα από τη Βουλή.

2. Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την αρμόδια Αρχή όσον αφορά στην εφαρμογή των προνοιών του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου.

3. Σύσταση της Επιτροπής Μεταξιολόγησης, της οποίας σκοπός είναι η διασφάλιση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων του νέου συστήματος αξιολόγησης. Άμεσα θα αρχίσει και η ετοιμασία των εργαλείων και των διαδικασιών της μεταξιολόγησης.

4. Οριστικοποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας του Ανώτερου Εκπαιδευτικού, όπως επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησής του. Σημειώνεται ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι η θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού είναι καινούργια, εισάγεται με το νέο σχέδιο, καθώς δεν υπήρχε μέχρι τώρα στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και πρόκειται για εκπαιδευτικούς με πείρα τουλάχιστον τα 12 έτη, οι οποίοι θα μπορούν να τη διεκδικούν. Μισθολογικά αυτή η θέση θα είναι αντίστοιχη της κλίμακας του βοηθού διευθυντή αλλά οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν διοικητικά καθήκοντα, θα παραμένουν εκπαιδευτικοί της τάξης αλλά και μέντορες άλλων εκπαιδευτικών που χρειάζονται στήριξη.

5. Αρχίζουν άμεσα οι ενημερωτικές – επιμορφωτικές δράσεις προς τους εκπαιδευτικούς για το νέο σύστημα αξιολόγησης. Αυτή η δράση έχει χρονοδιάγραμμα από το υπουργείο Παιδείας για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

6. Διευθέτηση συναντήσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις με στόχο να τεθούν προς συζήτηση πρόσθετα αιτήματά τους.

Εξάλλου, από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων και κυρίως από ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, το θέμα της ψήφισης του νέου συστήματος αξιολόγησης από τη Βουλή στις 22 Δεκεμβρίου, δεν έχει κλείσει. Οι διαφωνίες τους επί συγκεκριμένων σημείων και προνοιών που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς, παραμένουν, όπως παραμένουν στο τραπέζι και οι πρόσφατες αποφάσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη λήψη δυναμικών μέτρων.

Ωστόσο, οι οργανώσεις των δασκάλων και των καθηγητών, επί της παρούσης δεν έχουν οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το θέμα αυτό και τα επόμενα βήματά τους, καθώς τα συλλογικά τους όργανα θα συνεδριάσουν για το θέμα μετά τις γιορτές.