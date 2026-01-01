Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 34 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 11 πυρκαγιές και 23 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο Ανδρέας Κεττής.

Συγκεκριμένα, στις 00:55 υπήρξε ανταπόκριση του πυροσβεστικού σταθμού Αμμόχωστος για πυρκαγιά σε δύο μοτοσυκλέτες αγνώστων λοιπών στοιχείων, οι οποίες κάηκαν στο κέντρο της πλατείας της κοινότητας Δερύνεια. Η πυρκαγιά κατασβήστηκε με συνοδεία και παρουσία της Αστυνομίας.

Επίσης, στις 01:17, κατασβέστηκε κάλαθος 1100 λίτρων στο κέντρο της πλατείας του Παραλίμνι, επίσης στην παρουσία της Αστυνομίας. Για τα πιο πάνω περιστατικά ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο όχημα, ενώ αιτία φέρεται να είναι σκόπιμη καύση από νεαρά άτομα.

Στις 02:14, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσία ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον Στρόβολος, έξω από την οικία του ιδιοκτήτη. Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής με τη χρήση πυροσβεστήρα. Από πλευράς Πυροσβεστικής έγινε τελική κατάσβεση, εξαερισμός και επιθεώρηση. Ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα οχήματα, ενώ για την αιτία θα ακολουθήσει διερεύνηση.