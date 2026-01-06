Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 16:00 χθες το απόγευμα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 40χρονου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Νάπα.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, με τη συνδρομή περιοίκων, ωστόσο το όχημα υπέστη ολοσχερή καταστροφή.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στη μίζα της μηχανής.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.