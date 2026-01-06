Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 χθες το βράδυ σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της Έγκωμης, στη Λευκωσία, προκαλώντας ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε και ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Από τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομία Κύπρου προκύπτει ότι το όχημα είχε σταθμευτεί νωρίτερα από τον 32χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος ανέφερε πως παρουσίαζε μηχανικά προβλήματα.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου το πρωί σήμερα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.