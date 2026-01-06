Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 38 και 63 ετών, προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής που διαπράχθηκε στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11:20 το πρωί της 3ης Ιανουαρίου, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που κινείτο ύποπτα σε περιοχή της Λάρνακας. Οδηγός του οχήματος ήταν 38χρονος, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη, καθώς και ένας κόπτης σιδήρου.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι τα εκκλησιαστικά αντικείμενα αποτελούν προϊόντα διάρρηξης και κλοπής από κτήριο εντός περιβόλου εκκλησίας στη Λάρνακα, αδίκημα που φέρεται να διαπράχθηκε μεταξύ 1ης και 3ης Ιανουαρίου 2026. Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη χθες και 63χρονος, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, που εξέδωσε εναντίον του διάταγμα διήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.