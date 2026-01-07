Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι πλέον ο 45χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος έκλεψε τον Τίμιο Σταυρό κατά τη διάρκεια της χθεσινής τελετής καθαγιασμού των υδάτων, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ (6/1) από μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για κατάθεση, ενώ ακολούθως συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα. Ανακρινόμενος, παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και έπιασε τον σταυρό, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, πήρε κατά λάθος μαζί του κατά την αποχώρησή του από το παλιό λιμάνι, καθώς ήταν βιαστικός.

Να σημειωθεί ότι ο σταυρός εντοπίστηκε σε χωράφι, με τον 45χρονο να ισχυρίζεται πως τον τοποθέτησε εκεί, αφού διάβασε τα δημοσιεύματα ότι τον αναζητούσε η Αστυνομία. Αξιοσημείωτο είναι πως ο ξύλινος σταυρός δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηματική αξία και επιστράφηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές.

Ο 45χρονος, αφού κατηγορήθηκε γραπτώς για το αδίκημα της κλοπής, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και θα κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Δικαστηρίου.