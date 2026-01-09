Όλα οι πρωταγωνιστές στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί πολιτικό σάλο στην Κύπρο, βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα άτομα που εμφανίζονται στο βίντεο ξεκίνησαν από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης να συγκεντρώνουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τις συνομιλίες τους με τους φερόμενους Ολλανδούς «επενδυτές». Από αυτές τις συνομιλίες φαίνεται ότι αποκόπηκαν συγκεκριμένες αναφορές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο βίντεο.

Με αυτόν τον τρόπο, προφανώς, οι εμπλεκόμενοι θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι οι συζητήσεις δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν στο βίντεο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μία από τις συζητήσεις ο Γιώργος Λακκοτρύπης φαίνεται να ανέφερε εισφορά κυπριακής εταιρείας, η οποία δεν σχετιζόταν ούτε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ούτε με τις εκλογές. Επρόκειτο για προσφορά που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία το περασμένο καλοκαίρι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, ύψους 75.000 ευρώ.

Οι συναντήσεις με τους φερόμενους Ολλανδούς «επενδυτές» δεν διαψεύδονται. Ένα σημείο που ξεκαθαρίζει σήμερα είναι πως αυτοί, στις συζητήσεις, έριχναν στην κουβέντα πρόθεση «συνεισφοράς στον προεκλογικό αγώνα του Νίκου Χριστοδουλίδη». Κάτι που τότε φαίνεται να μην προκάλεσε υποψίες.