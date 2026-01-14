Ενώπιον της επιτροπής Νομικών της Βουλής τίθεται προς συζήτηση σήμερα το ένα από τη δέσμη των 40 νομοσχεδίων που αφορούν στις μεγάλες αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία και καταπιάνονται με τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα.

Οι βουλευτές αποφάσισαν να προωθήσουν μόνο αυτό το νομοσχέδιο αφήνοντας ενδεχομένως για τη νέα Βουλή, τα άλλα 39 νομοσχέδια που αφορούν στον διττό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα και τον καθορισμό 7ετούς θητείας, αντί μέχρι την αφυπηρέτηση που ισχύει μέχρι σήμερα. Στην ατζέντα της επιτροπής Νομικών βρίσκονται σήμερα και οι δυο προτάσεις νόμου της βουλευτού του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, που αφορούν επίσης τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα. Η διαφορά του νομοσχεδίου με τις προτάσεις νόμου είναι πως η Κυβέρνηση επιθυμεί όπως οι αποφάσεις για αναστολή ποινικής δίωξης ή η μη άσκηση ποινικής δίωξης για σοβαρές υποθέσεις να ελέγχονται από δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ με την πρόταση νόμου προβλέπεται ο έλεγχος να ασκείται από Ειδική Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπονται δυο στάδια ελέγχου: Πρώτα εσωτερικά από ομάδα νομικών στη Νομική Υπηρεσία και αν ο επηρεαζόμενος πολίτης δεν μείνει ικανοποιημένος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε δικαστής να ελέγχει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι δεσμευτική. Για την ετοιμασία του νομοσχεδίου έγιναν διαβουλεύσεις του τέως υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη με την πρόεδρο του Ανωτάτου Κατερίνα Σταματίου και τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη.

Όσον αφορά τα άλλα νομοσχέδια, με τα οποία καθορίζεται 7ετής θητεία για τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, καθώς και αυτά που «σπάζουν» τον διττό ρόλο του σε νομικό σύμβουλο του κράτους και Δημόσιο Κατήγορο, αυτά φαίνεται να μην προωθούνται από την παρούσα Βουλή.

Παρόλο που πολλοί βουλευτές ζητούσαν επίμονα την αλλαγή στο θέμα αυτό ώστε ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην είναι αυτός που θα αποφασίζει για ποινικές διώξεις μελών της (όποιας) Κυβέρνησης, εντούτοις φαίνεται να μην είναι εφικτή η προώθηση τόσο μεγάλων αλλαγών στο στενό χρονικό περιθώριο που απομένει μέχρι τη διάλυση της παρούσας Βουλής. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας με γνωμάτευσή του τάχθηκε κατά των αλλαγών όσον αφορά στον διττό του ρόλο, επικαλούμενος συνταγματικά κωλύματα και επεσήμανε τους κινδύνους που ενδεχομένως να υπάρξουν ακόμη και στο πολιτικό ζήτημα της Κύπρου. Άλλοι νομικοί των οποίων είχε ζητήσει τη γνώμη, είχαν ταχθεί υπέρ των αλλαγών θεωρώντας τις ως εντός του πλαισίου του Συντάγματος.