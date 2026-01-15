Επιδείνωση του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασία, χιόνι στα ορεινά και βροχές, προβλέπει από αύριο το Τμήμα Μετεωρολογίας. Την περιοχή μας επηρεάζει ψηλή πίεση, η οποία θα αντικατασταθεί από ασθενής χαμηλή πίεση από την Παρασκευή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.