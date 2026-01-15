Στη σύλληψη 34 ατόμων κατά την περίοδο των γιορτών, προχώρησαν οι Αρχές στις Βρετανικές Βάσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Αστυνομία των Δυτικών περιοχών των ΒΒ υλοποίησε την Επιχείρηση Dasher, μια στοχευμένη αστυνομική δράση με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινότητες σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση βασικών αστυνομικών προτεραιοτήτων, όπως εγκλήματα κατά περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων κλοπών), αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σοβαρές τροχαίες παραβάσεις και νεανική παραβατικότητα.

Την επιχείρηση ηγήθηκε ο Ανώτερος Υπαστυνόμος, Αντώνης Δημητρίου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διατήρησης μιας εμφανής αστυνομικής παρουσίας και της λήψης αποφασιστικών μέτρων, ιδιαίτερα κατά περιόδους αιχμής όπως τα Χριστούγεννα.

Όπως ανέφερε: «Είναι ζωτικής σημασίας οι κοινότητες μας να αισθάνονται ασφαλείς κατά τις πολυσύχναστες περιόδους, όπως τα Χριστούγεννα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν οι αστυνομικοί μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης.

«Η συνεχής παρουσία μας και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη δέσμευση μας για την προστασία των κοινοτήτων μας.

«Μέσω περιπολιών υψηλής ορατότητας και συντονισμένων εκστρατειών επιβολής του νόμου, η Επιχείρηση Dasher όχι μόνο αντιμετώπισε την εγκληματική δραστηριότητα, αλλά παρείχε και αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους, λειτουργώντας παράλληλα ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας στις κατοικημένες περιοχές.

«Η Αστυνομία των ΒΒ παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με συνεργαζόμενες υπηρεσίες και το κοινό, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των κοινοτήτων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».