Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική καθώς δύο σταθμευμένα οχήματα έξω από οικία στη Λεμεσό, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η στις 4:13 ανταπόκριση των εκσκαφών σταθμών Λεμεσού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα δύο πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία Βρετανικών Βάσεων με άλλα δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δυο ιδιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκοταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στάθμευσης έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην Επισκοπή της Επαρχίας Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά και τα δυο οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικές συσκευές.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ώρο σε 27 περιστατικά,10 πυρκαγιές και 17 ειδικές εξυπηρετήσεις.