Με βαθιά θλίψη, η ομάδα της εταιρείας μας αποχαιρετά τον ιδρυτή της, Γιώργο Βασιλείου, έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της σύγχρονης Κυπριακής Δημοκρατίας και έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση τον τόπο μας. Ο Γιώργος Βασιλείου απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, μετά από μια περίοδο νοσηλείας, περιβαλλόμενος από την αγάπη της οικογένειάς του.

Ως ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988-1993), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας προς τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Mια στρατηγική επιλογή που αργότερα οδήγησε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από την πολιτική του καριέρα, ο Γιώργος Βασιλείου ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και ιδρυτής του Κέντρου Ερευνών Μέσης Ανατολής (ΚΕΜΑ), δείχνοντας από νωρίς την ικανότητά του να συνδυάζει όραμα και δράση.

Για την ομάδα της Innovation Leo Burnett, η συνεισφορά του υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο: οι αξίες που υπηρέτησε, όπως σεβασμός, αξιοπρέπεια, αποφασιστικότητα και πίστη σε ένα κοινό μέλλον, συνεχίζουν να εμπνέουν τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άνθρωπο και προχωράμε μπροστά.

Στην οικογένειά του, και ιδιαίτερα στη Βάσω Βασιλείου που σήμερα συνεχίζει την πορεία της εταιρείας με σεβασμό και αίσθηση ευθύνης, εκφράζουμε την ειλικρινή μας συμπαράσταση. Η παρουσία της αποτελεί μια διακριτική, αλλά ουσιαστική συνέχεια των αξιών που εκείνος υπηρέτησε.

Γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος με τόσο βαθύ αποτύπωμα, η απώλειά του γίνεται αισθητή όχι μόνο σήμερα, αλλά σε κάθε μας βήμα από εδώ και πέρα.

Καλό σου ταξίδι, κύριε Πρόεδρε.

Η απουσία σου αφήνει ένα κενό, μα η παρακαταθήκη σου φωτίζει το μέλλον μας.

Η ομάδα της Innovation Leo Burnett