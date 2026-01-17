«Τα σοβαρότατα επεισόδια βίας που εκτυλίχθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες, συνιστούν απαράδεκτο και εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός», ανέφερε σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Πρόκειται για εικόνες που δεν τιμούν την πόλη μας, δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές υπό καμία συνθήκη» είπε.

Όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμαρχος είπε ότι «είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την ομαλή λειτουργία της πόλης μας».

