Πέραν των 200 εργαστηρίων των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας βρίσκονται στο πλάνο του υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Πρόκειται για εργαστήρια σε 62 Γυμνάσια, 36 Λύκεια και δέκα Εξατάξια σχολεία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις διάφορες δράσεις της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του αρμόδιου Υπουργείου, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 239γ της Μεταρρύθμισης C5.1R1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), με προϋπολογισμό €1.500.000.

Ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης, ως εκ τούτου η αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γιώργο Κουτσίδη, ο εξοπλισμός που θα διατεθεί στα σχολεία περιλαμβάνει εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printer), συστήματα χάραξης και κοπής υλικών με τη βοήθεια δέσμης λέιζερ (Laser Engraver and Cutter), Απαγωγούς Αερίων (Fume Cupboard), συστήματα Φασματοσκοπίας UV-VIS, πειραματικές διατάξεις με δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων μέσω ασύρματων αισθητήρων και που περιλαμβάνουν Ενζυμική Δραστηριότητα (Enzyme Activity Experiment), Φωτοσύνθεση Φυτών και Κυτταρική Αναπνοή (Plant Photosynthesis and Cellular Respiration Experiment), Αγωγομετρικές μετρήσεις και μετρήσεις pH διαλυμάτων υδροχλωρικού οξέος (Conductometric and pH Titration measurements of Hydrochloric Acid solutions), εξοπλισμό για πραγματοποίηση πειραμάτων Φυσικής στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής για Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση και Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση, 1ος ,2ος και 3ος Νόμος του Νεύτωνα, Μελέτη Κρούσεων και άλλων εφαρμογών της Αρχής Διατήρησης της Ορμής, Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου, Θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας και Μελέτη Κεντρομόλου Δύναμης, καθώς και smartphone-based VR-Classes και T-shirt επαυξημένης πραγματικότητας.

Όπως μας έχει επισημανθεί, «η αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων γίνεται με τεχνολογία αιχμής, αντίστοιχη με αυτήν που οι μαθητές θα συναντήσουν, τόσο στη μετέπειτα ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους, όσο και στην αυριανή αγορά εργασίας».

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι η εν λόγω δράση ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους μαθητές πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και πρακτική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα, καλλιεργεί δεξιότητες υψηλής ζήτησης προετοιμάζοντας τους νέους για τις σπουδές και το επαγγελματικό τους μέλλον.