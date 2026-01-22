Βροχές που θα συνοδεύονται από βροντές, σφοδρούς ανέμους και χιόνια, αναμένονται στη διάρκεια της μέρας, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη. Την περιοχή θα επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα είναι πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Παροδικά θα πνέουν μέχρι σφοδροί άνεμοι 7 μποφόρ. Το βράδυ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Το Σάββατο, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το απόγευμα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, κυρίως στο εσωτερικό, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 20 εκατοστά.