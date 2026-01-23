Σε συλλήψεις τριών ατόμων και πρόστιμα πάνω από €26.000, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιχειρήσεις.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Τμήματος Φορολογίας, διενήργησαν χθες στοχευμένους ελέγχους σε διάφορα υποστατικά στην επαρχία Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν συνολικά 15 υποστατικά, από τα οποία προέκυψαν πέντε καταγγελίες για λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.

Επιπλέον, προέκυψαν τρεις συλλήψεις για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, έγιναν δύο καταγγελίες για παράνομη εργοδότηση/απασχόληση, στο πλαίσιο των οποίων προέκυψαν άλλες τρεις συλλήψεις.

Οκτώ πρόσωπα καταγγέλθηκαν για αδήλωτη εργασία και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €26.800, ενώ δύο υποστατικά καταγγέλθηκαν για μη έκδοση αποδείξεων.

Οι έλεγχοι για πάταξη παρόμοιων αδικημάτων θα συνεχιστούν.