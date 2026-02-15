Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι Αγροτικές Οργανώσεις Κύπρου (Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Παναγροτική Ένωση Κύπρου, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός) αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2025, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη συγκέντρωση των διαδηλωτών η ώρα 10:00 στα σημεία συνάντησης που έχουν καθοριστεί (χώρος στάθμευσης του ΓΣΠ, χώρος στάθμευσης του καταστήματος «Jumbo» στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και χώρος στάθμευσης του εργοστασίου «Ξενόπουλος» στην Κοκκινοτριμιθιά).

Ακολούθως και γύρω στις 10:30 θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ, ιδιωτικά οχήματα και ημιφορτηγά, προς τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόθεση τους είναι να μεταβούν στον πιο πάνω χώρο με τρακτέρ και άλλα οχήματα και να παραμείνουν επ’ αόριστο σε αυτόν, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η όλη εκδήλωση θα αστυνομευτεί από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας και της Μ.Μ.Α.Δ.

Τα μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για τη παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Η Αστυνομία καλεί όλους τους συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της.