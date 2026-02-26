Έντονη είναι η αντίδραση κατοίκων των οδών Ύδρας και Λαρίσσης, στο ιστορικό κέντρο των Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, εξαιτίας της έγκρισης πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση τριώροφης πολυκατοικίας σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα» (ΠΕΧ). Κάνουν λόγο για πολεοδομικές αυθαιρεσίες και χαλαρώσεις εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και η διαμαρτυρία τους στρέφεται κατά των πολεοδομικών αρχών, του ΕΟΑ και του Δήμου Λευκωσίας.

Όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους, η ανάπτυξη προβλέπει τη δημιουργία 16 διαμερισμάτων και πισινών, γεγονός που, κατά τους ίδιους, αλλοιώνει τον ιστορικό και οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής και εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την τήρηση των ισχυόντων πολεοδομικών ρυθμίσεων. Κάνουν, επίσης, λόγο για σοβαρή επιβάρυνση της γειτονιάς και υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη δεν συνάδει με την ιστορικότητα και την οικιστική φυσιογνωμία των Αγίων Ομολογητών, ζητώντας επανεξέταση των εγκρίσεων που έχουν δοθεί.

Κατηγορούν επίσης, τον Δήμο Λευκωσίας, που ήταν η πολεοδομική αρχή όταν δόθηκε η πολεοδομική άδεια, ότι πέρασε την «κόκκινη γραμμή». Όπως υποστηρίζουν, για το συγκεκριμένο τεμάχιο ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων είναι δύο και το μέγιστο ύψος επτά μέτρα. «Παρ’ όλα αυτά, η πολεοδομική άδεια χορηγήθηκε και οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο μη αναστρέψιμων τετελεσμένων», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Καταγγέλλουν επίσης, ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν αρμοδίως και πως δεν έγινε δημόσια διαβούλευση πριν τη χορήγηση της άδειας. Επ΄ αυτού, σε απαντητική επιστολή προς τους κατοίκους στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ο ΕΟΑ υποστήριξε ότι το νομικό καθεστώς της αίτησης καθώς και η σχετική πολιτική της πολεοδομικής Αρχής, δεν προϋπέθεταν διαβούλευση με τους περίοικους.

«Η ανάπτυξη μιας υπερσύγχρονης οικοδομής με τρεις πισίνες σε περιοχή υφιστάμενης δόμησης μέχρι δύο ορόφους και με στενό οδικό δίκτυο, πέραν της αλλαγής που θα επιφέρει στον αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής, θα έχει και άλλα αρνητικά συνεπακόλουθα, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, σημαντικό περιορισμό του φυσικού φωτισμού και αερισμού και μόνιμη σκίαση. Και όλα αυτά, σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις ΠΕΧ», αναφέρουν στην επιστολή τους οι κάτοικοι.

Από την πλευρά του ο ΕΟΑ, υποστηρίζει ότι λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου και τις παρατηρήσεις που έθεσε η εν λόγω Επιτροπή, με τις οποίες οι αιτητές συμμορφώθηκαν, μεταξύ των οποίων την υψομετρική υποβάθμιση της οικοδομής.

Για τις ανησυχίες των κατοίκων, όσον αφορά την υπέρβαση του ορίου στον αριθμό των ορόφων, στην επιστολή του ο ΕΟΑ, απάντησε ότι «δεν θα προκύψει οποιοσδήποτε επηρεασμός των ανέσεων των περιοίκων» και ότι η πολεοδομική αρχή «εξάσκησε την διακριτική της ευχέρεια για έγκριση της ανάπτυξης».

Οι κάτοικοι πάντως, κάνουν λόγω για «έκδηλη παρανομία», η οποία επιβάλλει και δικαιολογεί την άμεση παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών και του προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας «πριν τα δεδομένα καταστούν μη αναστρέψιμα, με στόχο την ανάκληση ή τροποποίηση της πολεοδομικής άδειας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η πολεοδομική τάξη», αναφέρεται.

«Ο ιστορικός πυρήνας των Αγίων Ομολογητών – και ο κάθε ιστορικός πυρήνας – δεν είναι απλώς μια «ζώνη» σε χάρτη. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πολεοδομικό· είναι βαθιά πολιτισμικό: θα συνεχίσουν οι ανώτατες αρχές της πόλης και του κράτους να προστατεύουν τις ιστορικές γειτονιές ή θα τις αφήσουν ευσχήμως να μεταβληθούν σε περιοχές με επικρατούντα συγκροτήματα «πολυτελείας», αλλοιώνοντας ριζικά και εσαεί τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα αλλά και τον τρόπο ζωής γενικότερα;», αναφέρεται στην ανακοίνωση των κατοίκων.

Επ’ αυτού, στην επιστολή του ο ΕΟΑ, υποστηρίζει ότι στην περιοχή υπάρχουν οικοδομές με αντίστοιχο αριθμό ορόφων και ότι η πολεοδομική αρχή έλαβε υπόψη της, τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου και την αποστασιοποίηση των τελευταίων ορόφων από τα όρια του τεμαχίου.

Οι κάτοικοι πάντως, αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβιάσεις και υποστηρίζουν ότι «πρώτο θύμα στην παρούσα φάση ήταν έξι τεράστιοι ευκάλυπτοι. Το Τμήμα Δασών έδωσε άδεια για κοπή τους με το «αιτιολογικό ότι ήταν ξηροί». Αν περιδιαβάσει κάποιος τον Πεδιαίο δεν θα βρει ούτε ένα ξερό ευκάλυπτο, αλλά το Τμήμα Δασών βρήκε έξι μέσα σε 50 μέτρα και επέτρεψε την κοπή τους σύρριζα. Τα Τμήμα που -κατά τα άλλα- είναι υπεύθυνο να προστατεύει τα δάση και τα δέντρα. Έτσι μετά με την κατεδάφιση ενός ιστορικού κτηρίου, συνεχίζει να γκρεμίζεται η τοπική ταυτότητα, με μια ανάπτυξη που δεν «κουμπώνει» στη φυσιογνωμία της ΠΕΧ, αλλά την αλλοιώνει σημαντικά και οριστικά».