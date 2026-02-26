Ανώνυμη καταγγελία που κατατέθηκε πρόσφατα στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς φέρνει για άλλη μια φορά στο φως υπόθεση επικίνδυνης αμέλειας. Πρόκειται για πολυκατοικία στην οδό Αγίου Ιλαρίωνα στη Γερμασόγεια, με τη μία πλευρά να είναι «στον αέρα», αφού δεν έχει κατασκευαστεί ο απαραίτητος τοίχος αντιστήριξης, αφήνοντας τους ενοίκους και τους κατοίκους των γειτονικών σπιτιών, εκτεθειμένους σε σοβαρό κίνδυνο.

Η υπόθεση είχε αναδειχθεί ήδη πριν από πέντε χρόνια από τον «Φ», όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν με συνεχή ανησυχία, οι αγοραστές των διαμερισμάτων δεν έχουν λάβει τίτλους ιδιοκτησίας.

Για το ζήτημα υποβλήθηκε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς κατά του δήμου σχετικά με τη μη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, γεγονός που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, συνιστά κίνδυνο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας αλλά και για τους κατοίκους των παρακείμενων υποστατικών.

Η Αρχή, εξετάζοντας την καταγγελία, διαπίστωσε ότι περιλαμβάνει δύο πτυχές: (α) Ισχυρισμούς περί διαφθοράς και (β) ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για διαφθορά, η Αρχή υποστηρίζει ότι η καταγγελία, χωρίς περαιτέρω στοιχεία, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, καθώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί πράξη διαφθοράς όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του «Νόμου για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (2022)».

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, τονίζεται ότι δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, η μη κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας και των γειτονικών υποστατικών, ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε κατώτερο υψομετρικό σημείο. Η Αρχή έλαβε σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο τραυματισμών ή, στη χειρότερη περίπτωση, απώλειας ανθρώπινων ζωών και προέβη σε επικοινωνία με τον αρμόδιο δήμο μέσω επιστολής, αναμένοντας άμεσες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον δήμαρχο Αμαθούντας, Κυριάκο Ξυδιά, ζητώντας να τοποθετηθεί για το θέμα και για τις ενέργειες που καλείται να προβεί ο δήμος κατόπιν σχετικής σύστασης της Αρχής. Όπως είπε, η Αρχή δεν εντόπισε διαφθορά, αλλά τους κάλεσε να προχωρήσουν σε ενέργειες για την προστασία των πολιτών. «Είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε έτσι ή αλλιώς. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές», ανέφερε, παραδεχόμενος, ωστόσο, ότι εμπλοκές και προβλήματα καθυστερούν τη διαδικασία. «Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες για να βρεθεί λύση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όπως μας καλεί και η Αρχή», πρόσθεσε.

Η λύση που είχε προταθεί το 2021, σύμφωνα με τον δήμαρχο, προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου τοίχου αντιστήριξης με τη συνεργασία των ιδιοκτητών των τεμαχίων που βρίσκονται κάτω από την πολυκατοικία, καθώς τεχνικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. «Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή, αλλά οι εργασίες δεν προχώρησαν λόγω άρνησης του κυριότερου επηρεαζόμενου ιδιοκτήτη, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας και δεν επέτρεψε την είσοδο στο ακίνητό του», υπογράμμισε ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης συνεχίζονται.

Η ολιγωρία κρατά εγκλωβισμένους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων για δεκαετίες. Δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη δεν ολοκληρώθηκε και η πολυκατοικία παραμένει επικίνδυνη.