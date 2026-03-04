Με πρόσφατη απόφασή του στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο οριοθέτησε ότι, η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισμένο θέμα πρέπει να διεξάγεται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα ίδια μέλη του συλλογικού οργάνου.

Αφορμή αποτέλεσε έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας άσκησε στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να κρίνει ότι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) που απουσίαζε από συνεδρία κατά την οποία λήφθηκαν σημαντικές απόφασης (ήτοι η επιλογή υποψηφίων που κατείχαν τα προσόντα που απαιτούνταν από Σχέδιο Υπηρεσίας όπως και σωρεία άλλων θεμάτων), μπορούσε να ενημερωθεί για τις αποφάσεις της Επιτροπής και να συμμετάσχει στην επόμενη, για το θέμα, συνεδρία.

Ωστόσο και σύμφωνα με το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, μέλος της ΕΔΥ που δεν ήταν παρών στη συνεδρία, δεν συζήτησε και κατ’ επέκταση δεν συνέδραμε στη λήψη των αποφάσεων που πάρθηκαν, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κατοπινή συνεδρία για το θέμα, χωρίς επανάληψη της διαδικασίας, αφού η απλή ενημέρωσή του ως προς τα τεκταινόμενα δεν ικανοποιεί την πρόνοια που επιβάλλει το άρθρο 22 του Νόμου ότι «η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισμένο θέμα πρέπει να διεξάγεται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα ίδια μέλη του συλλογικού οργάνου».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το Δικαστήριο, τυχόν συμμετοχή του σε μετέπειτα συζήτηση του θέματος, θα καθιστούσε την όλη σύνθετη διοικητική ενέργεια, ακυρωτέα.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Τατιάνα Ιακωβίδου.