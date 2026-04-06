Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις με ενδεχόμενο ελαφρών βροχών στα δυτικά, όμως τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό, τα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος και την Πέμπτη μη αξιόλογη μεταβολή.