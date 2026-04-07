Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα δυτικά παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού δυνατό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται αρχικά μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα ενώ μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, το πρωί κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: