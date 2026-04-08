Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικία στη Λάρνακα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον δεύτερο όροφο και την κατάρρευση της ξύλινης στέγης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 06:02, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται άμεσα και να θέτει την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 06:41.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έξι άτομα που διέμεναν στην οικία αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη φωτιά και απομακρύνθηκαν σε ασφαλές σημείο πριν από την άφιξη των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στη σκηνή έσπευσε και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο εξέτασε τους ενοίκους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, ολόκληρος ο δεύτερος όροφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η ξύλινη στέγη της οικίας κατέρρευσε. Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.