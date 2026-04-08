Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από 17 Απριλίου, ώρα 12:00 τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ.

2. Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυχτα (24:00 ώρα) της 3ης Μαΐου 2026 και οι Δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία→Η-Κατάταξη». Για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη απαιτείται η δημιουργία προφίλ, ως πολίτης (φυσικό πρόσωπο) και η ταυτοποίησή του . Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ και στη ταυτοποίησή του παρακαλούνται όπως άμεσα το διευθετήσουν.

3. Οι στρατεύσιμοι της 2026 ΕΣΣΟ, καλούνται όπως υποβάλουν την Δήλωση Στοιχείων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους, για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, την τοποθέτησή τους σε Μονάδες, καθώς και την επιλογή των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Δόκιμοι) και των εθνοφρουρών που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ), στις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, στις Τεχνικές Ειδικότητες, στις Τεχνολογίες Αιχμής και στη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

4. Για την έγκαιρη και καλύτερη προετοιμασία των στρατευσίμων και για δική τους διευκόλυνση και όφελος, καλούνται να μεριμνήσουν για την εκ των προτέρων εξασφάλιση σε μορφή pdf, jpg, jpeg ή png των πιο κάτω δικαιολογητικών, ώστε με την έναρξη της διαδικασίας να είναι έτοιμοι για την καταχώρησή τους. Κάθε επισυναπτόμενο δικαιολογητικό θα πρέπει να έχει μέγιστο μέγεθος 5ΜΒ.

Υποχρεωτικό δικαιολογητικό :

Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδας αίματος.

Προαιρετικά δικαιολογητικά :

α. Πιστοποιητικά σε περίπτωση κατά την οποία ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μοριοδότησης. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα ελεγχθούν αν πληρούν τα κριτήρια, ώστε να πιστωθούν τα ανάλογα μόρια. Πατήστε ΕΔΩ για τις κατηγορίες μοριοδότησης καθώς επίσης τα αποδεικτικά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για κάθε περίπτωση.

β. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Ο λογαριασμός θα πρέπει είναι στο όνομα του στρατεύσιμου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτά θα πρέπει να υποβληθούν κατά την ημέρα παρουσίασής τους για υγειονομική εξέταση και χορήγηση των υλικών και ειδών ιματισμού και υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη. Σημειώνεται ότι, τραπεζικός λογαριασμός σε ανήλικο δημιουργείται από τα τραπεζικά ιδρύματα εφόσον ο στρατεύσιμος παρουσιάσει το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης το οποίο θα του σταλεί στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο αμέσως μετά την υποβολή της Δήλωσης.

γ. Κανονική άδεια οδήγησης, μπροστά και πίσω όψη.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί επιθυμία για διεκδίκηση θέσης σε Τεχνικές Ειδικότητες, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ και Τεχνολογίες Αιχμής, θα πρέπει να υποβληθεί ανάλογη βεβαίωση των προσόντων. Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.

5. Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης για Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δόκιμοι), Ειδικές Δυνάμεις, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, Τεχνολογίες Αιχμής και Τεχνικές Ειδικότητες και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

6. Όσοι υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα λαμβάνουν επιβεβαιωτικό SMS και μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, για την επιτυχή υποβολή της και θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός κλήρου στη βάση ειδικού αλγόριθμου από το μηχανογραφικό σύστημα. Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποστέλλονται συνημμένα, αντίγραφο της Δήλωσης, το Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης το οποίο θα περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική εξέταση και χορήγηση υλικών και ειδών ιματισμού – υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη, καθώς επίσης όλα τα απαραίτητα έντυπα τα οποία απαιτούνται να έχουν συμπληρωμένα, οι υποψήφιοι για επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή στην αθλητική δοκιμασία.

7. Συνίσταται η προσοχή των στρατευσίμων ότι, τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας και αφορούν τις κατηγορίες μοριοδότησης, τις επιθυμίες επιλογής και τη φρουρά προτίμησης των στρατευσίμων μπορούν να τροποποιηθούν μετά από αίτηση του στρατεύσιμου η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο στη Διεύθυνση Επιλογής και Μεταθέσεων του ΓΕΕΦ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geefdemeo@army.gov.cy, όχι πέραν των δύο (2) ημερών από τη λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία (1) φορά για κάθε στρατεύσιμο.

8. Σημειώνεται ότι η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026.

9. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Άμυνας www.gov.cy/mod και ΓΕΕΦ www.gov.cy/army, επιλέγοντας την κατηγορία «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2026 ΕΣΣΟ».