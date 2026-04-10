Για πρώτη φορά μετά από έξι εβδομάδες πολεμικών συγκρούσεων, οι διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων (Platts) παρουσιάζουν κάμψη.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες ότι τα επόμενα φορτία που θα φτάσουν στην Κύπρο θα είναι φθηνότερα, προσφέροντας την πολυπόθητη αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας.

Μετά από ένα παρατεταμένο ράλι αυξήσεων, ο δείκτης Platts Basis Italy, που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης για τα καύσιμα που εισάγει η Κύπρος, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση.

Ενδεικτικά, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, η μεταβολή των τιμών Platts έχει περιοριστεί αισθητά.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων η αύξηση από την έναρξη του πολέμου ξεφούσκωσε από το 57% στο 41%. Περαιτέρω, στο πετρέλαιο κίνησης από το εκρηκτικό 116% υποχώρησε στο 75%.

Παρά τη μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,3 σεντ το λίτρο που τέθηκε σε εφαρμογή το περασμένο Σάββατο, οι καταναλωτές δεν είδαν το πλήρες όφελος στην τσέπη τους.

Η πραγματική μέση μείωση ήταν 7,9 σεντ για τη βενζίνη και 7,6 σεντ για το πετρέλαιο κίνησης.

«Οι τιμές μειώθηκαν, αλλά λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων των νέων φορτίων, οι μέσες τιμές μειώθηκαν σε μικρότερο βαθμό», εξήγησε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ξεκαθαρίζοντας πως η κρατική παρέμβαση μέσω της φορολογίας έχει εξαντλήσει τα περιθώριά της.

Σήμερα, η μέση τιμή στη βενζίνη 95 είναι €1,520 το λίτρο, με την τιμή να κυμαίνεται στα πρατήρια από €1,444 έως €1,599.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι €1,843 το λίτρο και κυμαίνεται από €1,747 έως €1,899.

Παρά τις επιβαρύνσεις, η Κύπρος διατηρεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων (6 Απριλίου) στη βενζίνη 95, η Κύπρος είναι η 3η φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. μετά τη Βουλγαρία και τη Μάλτα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στην 5η θέση πίσω από Μάλτα, Βουλγαρία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Η σταδιακή επιβολή των αυξήσεων από τις εταιρείες στην Κύπρο θεωρείται ο κύριος λόγος που οι τιμές δεν εκτοξεύθηκαν ακαριαία.

«Μια εταιρεία μπορεί να έχει αύξηση 25 σεντ στο φορτίο της, αλλά την εφαρμόζει σταδιακά, 5 σεντ τη μέρα», σημείωσε ο κ. Καραγιώργης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί καθημερινά τις τιμές εισαγωγής, τα αποθέματα και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Μέχρι στιγμής, οι αυξήσεις κρίνονται δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες από το κόστος των φορτίων.

Ωστόσο, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές από τον κ. Καραγιώργη πως σε περίπτωση αδικαιολόγητων αυξήσεων ή στρεβλώσεων, θα ληφθούν άμεσα μέτρα.

Οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιούν το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών, καθώς η απόκλιση μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου πρατηρίου φτάνει ακόμη και τα 15 σεντ το λίτρο.